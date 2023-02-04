Mardin-Diyarbakır yolunda ulaşıma kar engeli

Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)MARDİN-Diyarbakır kara yolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu. Ekipler, yolun yeniden açılması için çalışma başlattı.
Kentte sabah saatlerinden beri etkili olan kar yağışı, trafiği etkiledi. Mardin-Diyarbakır kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım durdu. Hareket ettirilemeyen araçlar nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, UMKE ve AFAD ekipleri, yolun yeniden açılması için çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-02-04 16:06:50
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