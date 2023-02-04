Mardin-Diyarbakır yolunda ulaşıma kar engeli (2)



TRAFİĞE AÇILDI

Etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Mardin-Diyarbakır kara yolu, ekiplerin temizleme ve tuzlama çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Yollarda yürütülen çalışmaları inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Sadece Büyükşehir Belediyemizin 120 personeli gece ve gündüz vardiyalı alanda aralıksız yol açma çalışmalarında görev alıyor. Şehir merkezindeki tüm ana arterler açık durumda. Belediyemiz bünyesinde bulunan 8 greyder, 15 kamyon, 6 kepçe ve her ilçeye birer greyder gönderilmek üzere çalışmalar devam ediyor. Kent merkezi ve ilçelerde buzlanmayı engellemek için yaklaşık 500 ton tuz kullanılacaktır. Uzun süredir beklediğimiz bereketli kar yağışı devam ediyor. 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen istek ve ihbarlara görevli arkadaşlarımız anında cevap veriyor. Vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyorum. Sürücülerimizden istirhamım ise lütfen kış lastiği veya kar zinciri olmadan trafiğe çıkmamaya özen göstersinler" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-02-04 17:23:33



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