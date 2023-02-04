Mardin-Diyarbakır yolunda ulaşıma kar engeli (3)

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172 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Mardin´de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beraber, ilçelerden Artuklu´da 16, Dargeçit´te 6, Derik´te 27, Mazıdağı´da 28, Midyat´ta 14, Nusaybin´de 12, Ömerli´de 42, Savur´da 22 ve Yeşilli´de 5 olmak üzere 172 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını gece boyunca devam ettirecek. (DHA)Salih KESKİN/MARDİN, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-02-04 23:13:47



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