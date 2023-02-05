Karda yokuşu çıkamayan minibüsü yolcular itti

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)MARDİN´in Artuklu ilçesinde karda yokuşu çıkamayan şehir içi yolcu minibüsünü, yolcular iterek çıkardı.

Artuklu ilçesi Hava Radar mevkiinde dün gece saatlerinde karla kaplı yokuşta şehir için yolcu minibüsü mahsur kaldı. Bunun üzerine araçtan inen yolcular, minibüsü iterek mahsur kaldığı yerden kurtardı. Yolcuların bir süre ittiği otobüs rampadan çıkıp yoluna devam etti. O anlar, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mardin / Artuklu Salih KESKİN

2023-02-05 11:25:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.