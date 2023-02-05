Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 35 yaralı (6)

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2 AY ÖNCE ATANMIŞTI

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaşamını yitiren 8 kişiden biri olan Yakup Uçar´ın (24) 2 ay önce Mardin´in Yeşilli ilçesi Sancar Mahallesi Camii´ne din görevlisi olarak atandığı ve hizmet içi seminerine katılmak üzere Denizli´ye gittiği öğrenildi. Uçar´ın Kızıltepe ilçesi kırsal Yamaç köyüne defnedileceği belirtildi. (DHA)Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

2023-02-05 19:58:22



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