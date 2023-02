Mardin´de UMKE ekipleri 75 yaşındaki hasta için seferber oldu

Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 75 yaşındaki Hıdır Since, UMKE ekiplerince, hastaneye ulaştırıldı.

Artuklu ilçesinde etkili olan kar yağışıyla yolu kardan kapanan kırsal Şar Mahallesi´nde rahatsızlanan Hıdır Since için yakınları 112 Acil Sağlık Merkezi´nden yardım istedi. Bunun üzerine, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri, seferber olup köye ulaşarak hastayı aldı. Since, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Since´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-02-05 20:48:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.