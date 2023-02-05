Mardin Valiliği'nden 'polis şiddeti' açıklaması



Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN Valiliği, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında `polis şiddeti´ başlığıyla verilen görüntülerle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Mardin Valiliği, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında `polis şiddeti' başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya ve basın kuruluşları hesaplarında Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi´nde bazı polis memurlarının karıştığı olay hakkında yayınlanan video görüntüsü ile ilgili olarak, adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Mardin / Artuklu Salih KESKİN

2023-02-05 22:35:09



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