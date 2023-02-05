Doğu´da 5 ilde kar esareti; 1070 köy yolu ulaşıma kapandı (4)



MARDİN´DE GECE BOYUNCA KARLA MÜCADELE SÜRECEK

Mardin´de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 157 yolun açılması için karla mücadele ekipleri gece de çalışmalarını sürdürüyor. 10 ilçede yoğun tipi ve kar dolayısıyla kapanan ana arterlerdeki yollar ulaşıma açıldı. Ekipler, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını gece de sürdürüyor.

48 HASTA HASTANELERE ULAŞTIRILDI

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz başkanlığında oluşturulan koordinasyon merkezinde 112 Acil Sağlık ekipleri gelen ihbarlar üzerine ihtiyaç duyulan yerleşim yerlerine sevk edilerek, vatandaşların hastanelere ulaştırılması sağlanıyor. Bu kapsamda il genelinde ambulans, kar paletli ambulans ve UMKE araçlarıyla şu ana kadar 48 hasta hastanelere ulaştırıldı.

VALİ: TÜM EKİPLERİMİZ SAHADA

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilimizde hiçbir mağduriyetin yaşanmaması için gece boyu tüm ekiplerimiz sahada. Karla mücadele çalışmalarımız kapsamında; yol açma, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz" dedi. (DHA)Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-02-05 23:28:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.