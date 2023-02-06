Mardin'de deprem sırasında kalp krizi geçiren Pelin öğretmen hayatını kaybetti 

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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Salih KESKİN/MARDİN (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında Mardin´in Kızıltepe ilçesinde kalp krizi geçiren öğretmen Pelin Özden (33) hayatını kaybetti.

Mardin´in Kızıltepe ilçesinde Yol İş Sendikası İlkokulu´nda sınıf öğretmeni olan Pelin Özen, sabaha karşı Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında kalp krizi geçirdi. Malatya nüfusuna kayıtlı olan Özen, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi´nde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

2023-02-06 18:21:18



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