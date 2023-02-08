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Depremde hayatını kaybeden 6 kişilik aile, Mardin'de defnedildi

DHA

Depremde hayatını kaybeden 6 kişilik aile, Mardin'de defnedildi


Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu illerden Adıyaman'da çöken apartmanda hayatını kaybeden Hüseyin ve Emire Akay ile 4 çocuğu, memleketleri Mardin'in Nusaybin ilçesinde defnedildi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen yerlerden Adıyaman´da, HüseyinEmire Akay çifti ile çocukları Emir, Zuhan, Miran ve Ozan, çöken bir apartmanda hayatını kaybetti. Aramakurtarma çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılan 6 kişilik ailenin cenazeleri, memleketleri Mardin'in Nusaybin ilçesine getirildi. Cenazeler, Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından, yüzlerce kişinin katılımıyla Hacılar Mezarlığı´nda gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2023-02-08 21:49:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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