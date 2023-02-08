Depremde hayatını kaybeden 6 kişilik aile, Mardin'de defnedildi

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Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu illerden Adıyaman'da çöken apartmanda hayatını kaybeden Hüseyin ve Emire Akay ile 4 çocuğu, memleketleri Mardin'in Nusaybin ilçesinde defnedildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen yerlerden Adıyaman´da, HüseyinEmire Akay çifti ile çocukları Emir, Zuhan, Miran ve Ozan, çöken bir apartmanda hayatını kaybetti. Aramakurtarma çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılan 6 kişilik ailenin cenazeleri, memleketleri Mardin'in Nusaybin ilçesine getirildi. Cenazeler, Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından, yüzlerce kişinin katılımıyla Hacılar Mezarlığı´nda gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2023-02-08 21:49:01



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