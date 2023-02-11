Irak'tan deprem bölgesine iş makinesi desteği

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Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)IRAK´ın Duhok kentinden TIR'lara yüklenen iş makineleri, deprem bölgelerine gönderildi.

Irak´ın Duhok kentinden, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki enkazlarda yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere TIR´lara yüklenen çok sayıda iş makinesi, bölgeye gönderildi. İş makinelerinin yüklü olduğu TIR konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerinden geçerken cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2023-02-11 21:57:24



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