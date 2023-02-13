Mardin'de cami inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı



Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)MARDİN´in Artuklu ilçesinde, cami inşaatının iskelesi çökerken, işçilerden Ömer Atlı (21) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Ümit Akış (27) da tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi Şar Mahallesi´nde meydana geldi. Cami inşaatında kurulu iskele, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İnşaatta çalışan işçiler Ömer Atlı ve Ümit Akış, yıkıntı altında kaldı. İhbarla gelen UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle enkazdan çıkarılan işçiler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İşçilerden Ömer Atlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Atlı´nın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Yaralı Ümit Akış´ın ise tedavisi sürüyor. Mardin Valiliği de sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Artuklu Salih KESKİN

2023-02-13 14:42:26



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