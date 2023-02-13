12 yaşındaki Asima, engelli maaşını depremzede çocuklara bağışladı



Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Asima Örnek (12), engelli maaşını depremzede çocuklar için gönderdi.

Kızıltepe´de diyabet hastası Asima Örnek, engelli maaşı olan 3 bin 500 TL'yi depremde anne-babasını kaybeden çocuklara Anadolu Eğitim ve Kültür Derneği aracılığıyla gönderdi. Örnek, "Depremde anne ve babasını yitiren kardeşlerimi çok seviyorum, benden onlara çok selam söyleyin, uzaktan da olsa onlarla dayanışmak istiyorum" dedi.

Duyarlı davranışından dolayı Asima Örnek'i tebrik eden Anadolu Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Abidin Aslan ile Denetleme Kurulu Üyesi Başkanı Ömer Anuk, makbuz karşılığında Asima'nın bağışını alarak, deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılacaklarını söyledi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-02-13 15:19:23



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