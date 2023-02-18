Mardin ve Batman'da Miraç Kandili'nde depremzedelere dua edildi



Salih KESKİNBayram AYHAN/ MARDİN- BATMAN, (DHA)MARDİN ve Batman'da Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ile depremzedeler için dua edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde hayatını kaybedenler ile depremzedeler için Mardin ve Batman´da, Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda dua edildi. Camilerde buluşan birçok vatandaş, düzenlenen programlarda gözyaşı dökerek depremden etkilenenlere dua etti.

Mardin´de İl Müftülüğü tarafından birçok camide program düzenlendi. Camilere akın eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunan programda, geceyi namaz ve depremden etkilenenler için dualarla geçirdi. Kızıltepe ilçesinde de İlçe Müftülüğü tarafından Kenan Kösen Camisinde program düzenlendi. Kılınan namazların ardından Cami İmamı Hatibi Mükerrem Keklik, Kur'an-ı Kerim tilaveti verdi. İlçe Müftüsü Abdullah Erdoğan ise Miraç Kandili'nin önemiyle ilgili vaaz verdi. İlahi grubunun okuduğu ilahilerle ilahilerin ardından programda depremden etkilenenler için dualar edildi.

Kandil programına katılan vatandaşlardan Mehmet Ali Demir, deprem nedeniyle vefat edenlere Allah´tan rahmet, yaralıları acil şifalar dileyerek, "Kandil nedeniyle camiye gelerek özellikle depremzede kardeşlerimize dua ettik, rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Depremzedeler için sürekli dua ettiğini belirten Hamdullah Kureyşi ise "Her televizyonu açtığımda sanki deprem evimizde olmuş gibi üzülüyoruz, ağlıyoruz. Çok zor bir durum, ateş düştüğü yeri yakıyor. Rabbim yar ve yardımları olsun" diye konuştu.

DEPREMZEDELER MİRAÇ KANDİLİ PROGRAMINDA DUA ETTİ

Batman'da da, deprem bölgelerinden gelerek öğrenci yurdunda kalan depremzedeler, Miraç Kandili'nde, depremlerde hayatlarını kaybedenler için dua etti. Batman Süveybe Ana Kız Öğrenci Yurduna yerleştirilen depremzedeler, düzenlenen programda Batman İl Vaizi İbrahim Halil Yakut ile beraber dualar etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİNBayram AYHAN

2023-02-18 00:20:55



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