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Depremde yaralanan çocuklar, hastanede eğitime başladı 

DHA

Depremde yaralanan çocuklar, hastanede eğitime başladı 


Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Adıyaman´da yaralanıp, Mardin´de tedaviye alınan 6 depremzede çocuk, eğitim-öğretime hastane odalarında başladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller dışında 71 ilde öğrenciler bugün dersbaşı yaptı. Adıyaman´da depremlerde yaralanarak hava ve kara yoluyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne getirilen 6 çocuğun tedavi gördükleri odalar, Milli Eğitim Bakanlığı´nın talimatıyla okula dönüştürüldü. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süt Çocuğu Servisi´nde tedavisine devam edilen Adıyaman Yavuz Sultan Selim İlkokulu 1´inci Sınıf öğrencisi Elif Kübra Toprak (7), gönüllü sınıf öğretmeni İbrahim Halil Akson ile eğitime başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Kabak, hastane odasında eğitime başlayan Elif Kübra Toprak´ı ilk ders gününde yalnız bırakmadı.
OKULLARDA 529, HASTANELERDE 6 DEPREMZEDE ÖĞRENCİ DERSBAŞI YAPTI
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, il genelindeki okullarda 529, hastanelerde ise 6 depremzede öğrencinin bugün dersbaşı yaptığını söyledi. Demir, "Kahramanmaraş merkezli depremde vefat eden kardeşlerimize Allah´tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milli Eğitim Bakanımız, bakan yardımcılarımız, daire başkanlarımız ve il müdürlerimiz depremin ilk gününden itibaren sürekli alandaydı. Bugün de Mardin genelinde an itibarıyla 529 depremzede öğrencimiz kayıt yaptırdı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde biri temel eğitim, 3´ü ortaöğretim olmak üzere 4 öğrencimiz şu an tedavi görüyor. Kızıltepe´de yine aynı şekilde 2 öğrencimiz var. Öğretmenlerimiz hastane odalarında bu çocuklarımızın eğitimine başladılar. KYK yurtlarında, otellerde, öğretmen evlerimizi de aynı şekilde çocuklarımızın kayıtlarını aldık. Okul öncesi çocuklarımız için de sınıflarımızı açıyoruz. Bu konuda hastane yönetimine, İl Sağlık Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bize bu desteği verdiler, bu kolaylığı sağladılar. Çocuklarımızın eğitimine aksatmadan devam ettireceğiz. Bir nebze de olsa yaralarını sarmaya çalışacağız. Rabbim beterinden korusun inşallah." dedi.
600 DEPREMZEDENİN TEDAVİSİ YAPILDI 
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Kabak ise hastanede yaklaşık 600 depremzedenin tedavisinin yapıldığını, bunların bir kısmının da çocuk olduğunu söyledi. Dr. Kabak, "Bu çocuklarımızın tedavilerinin uzaması sebebiyle Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber hastane odalarını sınıfa dönüştürdük. Hem tedavilerini oluyorlar hem de eğitimlerinden geri kalmıyorlar. Bir nebze olsun acılarını hafifletmeye çalışıyoruz. Desteklerinden dolayı Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Mardin genelinde de 246 bin 450 öğrenci, 14 bin 293 öğretmen, 1188 okulda dersbaşı yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Artuklu Salih KESKİN
2023-02-20 12:39:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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