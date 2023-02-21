Depremzede öğrenciler, Mardin Artuklu Üniversitesi´nde öğrenim görebilecek

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki üniversite öğrencileri, talep etmeleri durumunda Mardin Artuklu Üniversitesi´nde `özel öğrenci´ statüsünde öğrenim görebilecek.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki depremzede öğrencilerin talep etmeleri durumunda üniversitede `özel öğrenci´ statüsünde öğrenim görebileceklerini söyledi. Özel öğrencilik için herhangi bir ücretin ödenmeyeceğini belirten Özcoşar, "Mardin Artuklu Üniversitesi'nde özel öğrenci olmak isteyen öğrencilerin depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmaları veya birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan üniversitelerde kayıtlı olmaları gerekiyor. Uygulamalı derslerini yüz yüze olarak Mardin Artuklu Üniversitesi'nde almak isteyen deprem mağduru öğrencilerin başvurularını bekliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-02-21 18:57:27



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