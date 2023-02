Dükkanını kapatıp, deprem bölgesine giden AFAD gönüllüsü canlar kurtardı

Salih KESKİN/ MARDİN,(DHA)MARDİN'de işlettiği dükkanını kapatıp, AFAD gönüllüsü olarak deprem bölgesine giden Ahmet Can (34), enkazdan 7 kişiyi sağ çıkardı. Can, "Eve döndüm ama aklım, fikrim, kalbim hala Kahramanmaraş'ta. Felaket çok büyük. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok arama-kurtarma ekibi, felaket bölgesine yönlendirildi. AFAD ekipleri, depremzedeleri kurtarmak için seferber oldu. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde oturan AFAD gönüllüsü Ahmet Can da çiğ köfte dükkanını kapatıp, Kahramanmaraş'a gitti. Burada enkaz çalışmalarına katılan Can, 7 kişiyi kurtardı. Enkaz çalışmalarının sonlandırılması ile dönüp, dükkanını açan Can, ilk iş gününde müşterilerinden para almadı.

'FELAKET ÇOK BÜYÜK'

Van depremi ile Manavgat'taki orman yangınında da gönüllü olduğunu belirten Can, deprem bölgesinde yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Mardin İl AFAD gönüllüsü olarak Kızıltepe Kaymakamlığı'na bilgi verip, yola çıktığını, Diyarbakır, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a gittiğini belirten Can, "Çok zor bir süreçti, anlatılacak gibi değil. Kahramanmaraş yerle bir olmuştu, binalar yıkılmıştı, enkaz altında canlılar vardı. Tabii hemen işe koyulup, çalışmaya başladık. 7 canlıyı enkazdan sağ salim çıkardım, ailelerini sevindirmek beni de çok mutlu etti. Tabii bir canlıya ulaşmak çok zordu ama saniyelerle mücadele ediyorduk. Kolay değil ama hep birlikte bu süreci atlatacağız. Her ilçede en az 150 gönüllünün hazır olması lazımdı. Bu konuda biraz daha duyarlılığın oluşması lazım. Eve döndüm ama aklım, fikrim, kalbim hala Kahramanmaraş'ta. Felaket çok büyük. Rabbi'm bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

