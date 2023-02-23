Mardin'de öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 14 yaralı

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Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´in Ömerli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlan okul servisinde 13´ü öğrenci 14 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ömerli ilçesine bağlı kırsal Çınaraltı ve Dereyanı mahalleleri arasında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FSA 028 plakalı öğrenci servisi kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen minibüs, takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 13´ü öğrenci 14 kişi yaralandı. Yaralılar Baran Ö., Akın Ö., Muhammed Ö., Muhammed B., Gizem D., Harun Ö., Seda A., İrfan K., Ramazan E., Berat G., Hamza Ö., Elif O., Beytullah D. ve Hasan Y. ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-02-23 18:40:51



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