Kızıltepe´de aydınlatma direğine çarpan minibüsün şoförü öldü

Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde, kontrolden çıkarak refüjü aşıp aydınlatma direğine çarpan minübüsün şoförü Mustafa Özer (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kızıltepe-Mardin kara yolu üzerinde bulunan bir yem fabrikasının karşısında meydana geldi. Kapalı kasa minibüs, şoförü Mustafa Özer´in kontrolünden çıkarak refüje çıktı, ardından da karşı şeride geçerek aydınlatma direğine çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa Özer, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Özer, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mustafa Özer´in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, ilçe mezarlığında toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN
2023-02-27 15:36:33
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