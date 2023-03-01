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DEPREMDEN KAÇIP MARDİN'E GELMİŞLER

Kazada yaralanan Mehtap Apaki´nin Kahramanmaraş´ın Elbistan ilçesinde İngilizce öğretmeni olduğu, kazada yaşamını yitiren annesi Hatice, babası Hasan Apaki ile birlikte depremlerin ardından Mardin´e geldikleri ve yurtta kaldıkları öğrenildi. Mehtap Apaki´nin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, gözaltına alınan TIR sürücüsü Cemil Gerdanoğlu´nun da jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-03-01 18:52:36



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