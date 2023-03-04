Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Selman hayatını kaybetti

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Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde otomobilin çarptığı Selman Akın (10) hayatını kaybetti.

Kaza, Dicle Mahallesi Aygün Sokak´ta meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 35 AHJ 289 plakası otomobil, yol kenarındaki Selman Akın'a çarpıp, devrildi. Kazada Selman Akın yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Akın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Selman Akın´ın cenazesi, otopsi için morga konulurken, ismi öğrenilemeyen sürücü gözaltına alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2023-03-04 11:01:36



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