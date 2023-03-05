Mardin´de amatör lig maçında kavga: 4 yaralı



Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)BÖLGESEL Amatör Lig´in 16´ncı haftasında 1-1 biten Mardin 1969 Spor Mazıdağı Fosfat Spor karşılaşmasının sonunda taraftarlar, stadyum dışında birbirlerine taşlarla saldırdı. Çıkan olaylarda 4 kişi yaralanırken, taşların isabet ettiği bir ambulansta maddi hasar oluştu.

Bölgesel Amatör Lig´in 16´ncı haftasında Mardin 1969 Spor, 21 Kasım Şehir Stadyumu´nda Mazıdağı Fosfat Spor´u ağırladı. Gergin başlayan ve 1-1 biten karşılaşmanın ardından Mazıdağı Fosfat Spor taraftarları, ev sahibi ekibin tesislerine ve taraftarlarına taşlarla saldırdı. Diğer taraftarların da taşlarla karşılık vermesi üzerine olaylar büyüdü. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği olaylarda, atılan taşlarla yaralanan ve biber gazından etkilenen 4 kişi yaralandı. Yaralılara müdahale etmek isterken taşların isabet ettiği bir ambulansta ise maddi hasar oluştu. Polisin uzun uğraşları sonucu taraftarların dağıtılmasıyla olaylar sona erdi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Maçtan detaylar

Maç sonrası olayların çıkması

Stadyum dışında yaşanan olaylar

Yaralıların görüntüleri

Polisin müdahalesi

Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-03-05 16:49:29



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