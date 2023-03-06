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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin´de 32 ağır hasarlı bina tespit edildi

DHA

Mardin´de 32 ağır hasarlı bina tespit edildi


Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´de, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mardin İl Koordinasyon Kurulu ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmalarında incelenen 1000 binadan 32´sinin ağır hasarlı olduğu belirlendi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mardin İl Koordinasyon Kurulu, oluşturdukları ekiple Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte hasar tespit çalışması yaptı. İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aydın Aslan, kentte 1000 binanın incelendiğini, ağır hasarlı olarak tespit edilen ve acil olarak yıkılması gereken 32 binanın bulunduğunu söyledi.
`AKTİF FAY HATTI YOK ANCAK MARDİN İÇİN DE RİSK VAR´
Kentte aktif fay hattının olmadığını ancak yaşanan depremlerden etkilendiğini belirten Aslan, "İl Koordinasyon Kurulu bünyesinde İnşaat Mühendisleri Odamız öncülüğünde kurulan hasar tespit komisyonumuz tarafından kentte hemen incelemeler başlatılmış olup kamuoyuna ve yurttaşlara bu yönde duyurular yapılmıştır. Komisyonumuza hasar tespit için birçok başvuru yapılmış olup, meydana gelen 2´nci deprem ile beraber bu başvurular halk tarafından yoğun bir talebe dönüşmüştür. Kent merkezi, ilçe ve kırsal mahallelerden kurumumuza gelen talepler doğrultusunda tüm yapılar ivedilikle incelenmiştir. Bu kapsamda Mardin ilinde yaklaşık 1000 bina incelenmiş olup hasar tespiti yapılmıştır. Her ne kadar Mardin ilimizden aktif bir fay hattı geçmiyor olsa da yaşanan depremler Mardin için de risklerin olduğunu göstermiştir" dedi.
`32 BİNA AĞIR HASARLI´
Yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda tarım amaçlı kullanılan 2 yapının yıkıldığını ve 32 binanın ağır hasarlı olduğunu belirten Aslan, şöyle konuştu:
"Kızıltepe ilçemizde; birçok yapının orta hasarlı olduğu, 2 adet tarım amaçlı kullanılan yapının yıkıldığını ve 24 binanın ağır hasarlı olduğu, Derik ilçemizde; 2 binanın ağır hasarlı olduğu, Artuklu ilçemizde;  6 binanın orta ve ağır hasarlı olarak tespit edilip Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü´ne bildirildiği, Eski Mardin´de birçok tarihi ve betonarme yapının zarar gördüğü ve yıkılma tehlikesi olan yapılara hemen müdahale edilmesi gerektiğini "Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü´ne bildirildiği, kırsal mahallelerde birçok yapının zarar gördüğü komisyonumuz tarafından tespit edilmiştir."(DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-03-06 17:53:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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