Mardin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´in Artuklu ilçesinde minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 3´ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında saatlerinde Mardin-Diyarbakır kara yolu Sultanköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 47 DU 897 plakalı minibüs ile 34 LU 7822 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada minibüsteki Nazmi (41), Elanur (18), Behiye (39), İlknur (12), Şuranur (9) ve Berra Kaya (5) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)FOTOPRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-03-06 19:19:35
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