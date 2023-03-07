Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN´de, Berat Kandili nedeniyle düzenlenen mevlit programında Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Mardin´in Kızıltepe ilçesindeki Ulu Cami´de, Berat Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim ve okunan mevlidin ardından vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için de dua etti. Kılınan namazların ardından vaiz Kemal Kahraman, Berat Kandili'nin önemiyle ilgili vaaz verdi. Kahraman, asrın felaketi olarak tanımlanan depremde vefat edenlere Allah´tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, bu tür üzücü hadiselerin bir daha yaşanmamasını temenni etti. Görüntü Dökümü:
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Camiden genel ve detay görüntüler
Cami içinden görüntüler ve Namaz kılınması
Vaaz verilmesi, konuşma
Kur´an-ı Kerim´in okunması
Duanın okunması
Genel ve detay görüntülerDHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-03-07 00:32:44
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