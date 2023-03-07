Mardin'de PKK'lı teröristlerin katlettiği 6'sı çocuk 8 kişi anıldı



Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinin kırsal Açıkyol Mahallesi´nde 36 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından katledilen 6'sı çocuk 8 kişi, mezarları başında anıldı.

Açıkyol Mahallesi'nde 7 Mart 1987'de PKK´lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık (10) için anma töreni düzenlendi. Törene; yaşamını yitirenlerin yanı sıra Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ercan Kayabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Gezer, İlçe Emniyet Müdürü Erhan Koç ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Yaşamını yitiren 6´sı çocuk 8 kişi için dualar okundu.

'SON TERÖRİST YOK EDİLENE KADAR MÜCADELEMİZ KARANLIKLA SÜRECEK'

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ercan Kayabaşı, 36 yıl önce şehit edilen 6'sı çocuk 8 kişinin acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Kayabaşı, "Hepinizin bildiği gibi eli kanlı terör örgütü çoluk, çocuk, kadın, bebek, genç, yaşlı demeden vahşice eylemlerine devam ediyor. Bizler devlet olarak Allah'ın izniyle terörün kökünü kazımakta kararlıyız. Son terörist yok edilene kadar mücadelemiz karanlıkla sürecek. Terör örgütün ne kadar vahşi ne kadar adi, alçakça bir örgüt olduğunun en canlı örnekleri bugün bu kabirde yatan şehit kardeşlerimizdir. Devletimiz terörle mücadelede hiç olmadığı kadar güçlü hiç olmadığı kadar kararlıdır. Terörü sadece bu topraklarda değil civarımızda, yanımızda, sağımızda, solumuzda veya başka devletlerde nerede varsa kökünü kazımakta kararlıyız" dedi.

Konuşmasında Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinen Kayabaşı, afet nedeniyle memleket olarak zor günlerden geçildiğini ancak ülke olarak bunun üstesinden gelecek durumda olunduğunu ifade etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2023-03-07 18:36:07



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