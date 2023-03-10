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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de 5 katlı betonarme bina yıkılıyor

DHA

Mardin'de 5 katlı betonarme bina yıkılıyor


Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, tarihi yapıların önüne inşa edilen betonarme binaların yıkımı sürdürülüyor. Artuklu ilçesindeki 5 katlı ve 20 daireli betonarme binanın yıkımına başlandı. 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, Mardin'in tarihi ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içindeki betonarme binaların yıkımına devam ediliyor. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesi Yeniyol Mahallesi'ndeki 5 katlı ve 20 daireli betonarme binanın yıkım çalışmalarını izledi. Demirtaş, yıkım çalışmalarının ardından Mardin Kalesi, Ulu Camii ve tarihi yapıların daha görünür olacağını söyledi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 240 bina için yıkım kararı alındığını ve bugüne kadar 180 betonarme binayı yıktıklarını belirten Vali Demirtaş, "İlk günden beri tarihi Mardin'de sit alanı içerisinde olan betonarme binaların yıkımına başladık. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 240 binanın yıkım kararını almıştık. Bugün büyük bir binanın yıkımını başlatıyoruz. Yaklaşık 5 bin 500 metrekare kapalı alanı olan bir bina. Burada 20 daire var. Bugüne kadar 180 bina yıkılmış. Kısmet olursa bu binaları yıkmaya devam edeceğiz. Amacımız; sit alanı içerisindeki bütün betonarme binaları yıkıp, tarihi kenti ortaya çıkartmaktır. Turizmi canlandırarak, buranın bir cazibe merkezi olduğunu herkes görecek. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Mardin / Artuklu Salih KESKİN
2023-03-10 12:26:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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