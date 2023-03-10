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Prof. Dr. Eraslan'dan ebeveynlere uyarı: Çocuklar, bir meta olarak kullanılmamalı

DHA

Prof. Dr. Eraslan'dan ebeveynlere uyarı: Çocuklar, bir meta olarak kullanılmamalı


Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)SOSYAL Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) ve Türkiye Metaverse Platformu Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, sosyal medyada çocukları üzerinden kazanç elde eden ebeveynleri uyardı. Eraslan, "Çocukların bir meta olarak bu üretim alanlarında bulunması çok doğru değil" dedi.
Mardin'de özel bir okulda düzenlenen 'Deprem ve Teknolojik Önlemler' konulu seminere katılan SODİMER ve Türkiye Metaverse Platformu Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, deprem esnasında haberleşme, iletişim ve yaşamda kalma konularında dijital dünyanın sağladığı olanakları aktardı. Prof. Dr. Eraslan, seminerin ardından sosyal medyada çocukları üzerinden kazanç elde eden ebeveynlere uyarılarda bulundu. 
'ÖZ BENLİKLERİNDE DÜŞÜKLÜK OLABİLİR'
Prof. Dr. Eraslan, "Sosyal medya kullanımının artmasıyla beraber oradan kazanç sağlayıcı çeşitli yollarda karşımıza çıktı. Bunlardan biri de reklam almak, ürün tanıtmak ya da çocukların kullanımı şeklindedir. Elbette sosyal medya kullanım yaş sınırlamaları var. Bunlara mutlaka uymak gerekiyor. Çocukların bir meta olarak bu üretim alanlarında bulunması çok doğru değil. Özellikle beğeni alamayan, takdir göremeyen, sosyal medyada kendi paylaşımının çok dolaşmadığını gören çocuklarda, öz benliklerinde düşüklük olabilir. O yüzden lütfen anne ve babalar, çocuklarınızı ticari amaçlarla bir meta olarak kullanmayın. Bu çocuğun hem gelişimine hem de psikososyal olarak ilerlemesine büyük zarar verir" dedi.
'SOSYAL MEDYA BİR İLETİŞİM ARACIDIR'
TikTok'ta canlı yayın adı verilen ve para kazancına dönük uygulamanın olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Eraslan, "Burada da çok olumsuz ve istenmeyen birçok olayı görmekteyiz. Örneğin gece 2'de genç bir kızın canlı yayını açması ve hediye adıyla para alması. Fakat burada o kadar istenmeyen şeyler oluyor ki; tasavvur edersiniz. Fenomen olma veya Youtuber olma gibi hayallerle karşı karşıya kalıyorlar. Sosyal medya bir iletişim aracıdır ve faydaları çok fazladır. Ama olumsuz kullanımı sürecinde de istenmeyen birçok davranışlar ve durumlar oluşmaktadır" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Artuklu Salih KESKİN
2023-03-10 17:54:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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