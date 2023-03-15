Mardin´de sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

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EKİLİ ARAZİLER SU ALTINDA KALDI, EVLERİ SU BASTI

Kızıltepe ilçesinde etkili olan yağışla bazı mahallelerde zemin katlarında su baskınları oluşurken, yollarda biriken su nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. İlçeye bağlı kırsal Yarımca, Beşik, Dikmen, Konuklu ve Yarımca mahallelerinde tarım arazileri sular altında kaldı. Çiftçilerin sulama borular sele kapıldı. Büyükboğaziye Mahallesi´nden geçen derenin taşması sonucu yakındakı bazı evleri su bastı. (DHA)Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-03-15 20:42:29



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