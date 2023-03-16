Mardin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi (3)

NUSAYBİN'DE BODRUM KATLAR İLE CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU
Nusaybin'de, öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle birçok evin avlusu ve bodrum katını su basarken, Çağ Çağ Deresi kenarındaki cadde ve sokaklar da suyla doldu. Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Ercan Kayabaşı'nın talimatıyla Büyükşehir Belediyesine bağlı Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) ekipleri ile Nusaybin Belediyesi ekipleri, koordineli olarak, şikayet gelen bölgelere müdahalede bulundu. Belediye ekiplerinin müdahalesi ile belirlenen noktalardaki su birikintileri tahliye edildi. Aşırı yağış sonrası Devrim, Fırat ve Abdulkadir Paşa mahallelerini birbirine bağlayan Çağ Çağ Deresi üzerindeki köprülerin çevresinde oluşan su birikintileri ile Yenituran Mahallesi´nde su tahliye çalışmalarını yerinde koordine ederek denetleyen Kaymakam Kayabaşı, çalışmaların aksamadan devam etmesini istedi. Meteorolojinin uyarısı üzerine tüm belediye ekipleri ile iş makinelerini teyakkuz halinde tuttuklarını Belirten Kaymakam Kayabaşı, mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen her türlü şikayeti değerlendirdiklerini ve süratle ekipleri belirlenen noktalara sevk ettiklerini söyledi. (DHA)Görüntü Dökümü
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Sağanak yağış ve gök gürültüsü
Göle dönmüş caddeler
Araçlardan detaylar
Rögar kapaklarından fışkıran yağmur suyu
Bazı bodrum katlarındaki su birikintisi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)
GÖRÜNTÜ MARDİN'DEN NUSAYBIN SOKAKLAR GOLE DONDU KODUYLA GEÇİLDİ
GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: TÜM KANALLAR
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 600 MBDHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2023-03-16 06:37:30
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