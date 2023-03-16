Mardin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi (3)



NUSAYBİN'DE BODRUM KATLAR İLE CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

Nusaybin'de, öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle birçok evin avlusu ve bodrum katını su basarken, Çağ Çağ Deresi kenarındaki cadde ve sokaklar da suyla doldu. Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Ercan Kayabaşı'nın talimatıyla Büyükşehir Belediyesine bağlı Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) ekipleri ile Nusaybin Belediyesi ekipleri, koordineli olarak, şikayet gelen bölgelere müdahalede bulundu. Belediye ekiplerinin müdahalesi ile belirlenen noktalardaki su birikintileri tahliye edildi. Aşırı yağış sonrası Devrim, Fırat ve Abdulkadir Paşa mahallelerini birbirine bağlayan Çağ Çağ Deresi üzerindeki köprülerin çevresinde oluşan su birikintileri ile Yenituran Mahallesi´nde su tahliye çalışmalarını yerinde koordine ederek denetleyen Kaymakam Kayabaşı, çalışmaların aksamadan devam etmesini istedi. Meteorolojinin uyarısı üzerine tüm belediye ekipleri ile iş makinelerini teyakkuz halinde tuttuklarını Belirten Kaymakam Kayabaşı, mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen her türlü şikayeti değerlendirdiklerini ve süratle ekipleri belirlenen noktalara sevk ettiklerini söyledi. (DHA)Görüntü Dökümü

--------

Sağanak yağış ve gök gürültüsü

Göle dönmüş caddeler

Araçlardan detaylar

Rögar kapaklarından fışkıran yağmur suyu

Bazı bodrum katlarındaki su birikintisi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)

GÖRÜNTÜ MARDİN'DEN NUSAYBIN SOKAKLAR GOLE DONDU KODUYLA GEÇİLDİ

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: TÜM KANALLAR

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 600 MBDHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2023-03-16 06:37:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.