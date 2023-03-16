Kuvvetli yağışların ardından GAP Şelalesi, 3 yıl sonra yeniden akmaya başladı



Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN´in Derik ilçesindeki GAP Şelalesi, etkili olan yağışların ardından, 3 yıl aradan sonra yeniden akmaya başladı. `Bereketin müjdeleyicisi´ olarak bilinen ve aktığı yıllarda ürün rekoltelerinin arttığına inan bölge halkı, şelaleye giderek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Derik'te 20 bin dönümlük meyve ve zeytin ağaçlarının bulunduğu GAP Bahçeleri'ni sulayarak hayat veren GAP Şelalesi, son günlerde etkili olan sağanaklarla birlikte 3 yıl aradan sonra tekrar akmaya başladı. İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki şelalenin akmaya başlaması, zeytin, incir, nar, kayısı ve ceviz üreticiliği yapan bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Şelalenin akmasıyla ürünlerdeki rekoltenin artacağına inanan bölge halkı, şelaleye gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu yıl zeytin hasadının çok iyi olacağını belirten Abdulkadir Karakaş, "3 yıldan sonra bizim GAP Şelalemiz akmaya başladı, bundan dolayı üreticilerimizin yüzü de güldü. Zeytinimizin hasadı çok iyi olacak. Bizim için çok sevinçli bir manzaradır, mutluyuz" dedi.

Şelalenin akmasının bereketi müjdelediğini söyleyen Edip Söylemez de "3 yıldan beri akmayan şelalemiz akmaya başladı ve çok mutluyuz. Fotoğraflaştırıp anılaştırmak için buraya gelmiş bulunmaktayız. Derik halkı olarak çok mutluyuz" diye konuştu

Ailesiyle birlikte şelaleyi görmeye geldiğini belirten Ekrem Sayın ise "Maşallah, şelalenin akmasına çok sevindik. Bütün halkımıza hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2023-03-16 11:17:27



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