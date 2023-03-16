Mardin'de yağmur etkili oldu; ilkokulu ve evleri su bastı



Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde etkili olan yağış sonrası kırsal Büyükboğaziye Mahallesi´ndeki bazı evler ile kırsal Küçükboğaziye Mahallesi İlkokulu´nu su bastı.

Kızıltepe'de etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı kırsal Büyükboğaziye Mahallesi'nden geçen derenin taşmasıyla yakındaki birçok evi, su bastı. Evlerdeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. Kırsal Küçükboğaziye Mahallesi İlkokulu´nda sınıflar, suyla birlikte çamur içinde kaldı. Okulun içi ve bahçesi, suyla doldu. Ana sınıfındaki eşyalar, kullanılamaz hale geldi. Su baskınları nedeniyle şimdiye kadar can kaybı ya da yaralananın olmadığı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

2023-03-16 15:42:04



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