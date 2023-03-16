Mardin'de debisi yükselen dereye düşen 11 yaşındaki Fatma kayboldu

Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde yağışla birlikte debisi yükselen dereye düşen Fatma Sezer (11), kayboldu. Sezer için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Kızıltepe ilçesinin kırsal Çatalca Mahallesi´nde meydana geldi. Fatma Sezer, köprüden geçerken dengesini kaybedip, yağmur yağış nedeniyle debisi yükselen Cırcıp Deresi´ne düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibinden dalgıçlar sevk edildi. Ekipler, Fatma Sezer için arama kurtarma çalışması başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN
2023-03-16 16:17:28
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