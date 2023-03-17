Mardin´de dereye düşen 11 yaşındaki Fatma aranıyor

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Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN'´in Kızıltepe ilçesinde dün yağışla debisi yükselen dereye düşen Fatma Sezer´i (11) arama kurtarma çalışması, 2´nci günde de devam ediyor.

Olay, dün saat 13.00 Kızıltepe ilçesinin kırsal Çatalca Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Sezer, köprüden geçerken dengesini kaybedip, yağış nedeniyle debisi yükselen Cırcıp Deresi´ne düştü. İhbarla olay yerine AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibinden dalgıçlar sevk edildi. Ekipler, Fatma Sezer için arama kurtarma çalışması başlattı. Fatma Sezer´i arama kurtarma çalışmaları 2´nci günde de devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

2023-03-17 11:21:31



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