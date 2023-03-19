Dereye düşen Fatma'yı arama çalışmalarında 4'üncü gün

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Salih KESKİN/KIZILTEPE,(MARDİN),(DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde debisi yükselen dereye düşen Fatma Sezer'i (11) arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürüyor.

Kırsal Çatalca Mahallesi'ndeki köprüden 16 Mart'ta saat 13.00 sıralarında geçen Fatma Sezer, dengesini kaybedip, yağış nedeniyle debisi yükselen Cırcıp Deresi'ne düştü. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Su Altı Arama-Kurtarma'dan dalgıçlar sevk edildi. Ekipler, 4'üncü günde de çalışmalarına devam ediyor. Sezer'in, Suriye'ye sürüklenmiş olabileceği ihtimaline yönelik de çalışmalar devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

2023-03-19 12:21:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.