

Salih KESKİN-Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT(Mardin),(DHA)MARDİN´in Midyat ilçesinde TIR ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada Özlem Aral (26) öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Midyat-İdil kara yolunun 15´inci kilometresinde meydana geldi. İdil´e seyir halinde olan Hasan Ulutaş yönetiminde 34 LD 9815 plakalı TIR, Midyat´a seyir halinde olan Siraç Aral yönetimindeki 47 AAU 620 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar Özlem Aral, Selamet Aral, Vahice Aral, İshak Aral, Nehir Aral, Hazine Aral, Siraç Aral ve TIR şoförü Hasan Ulutaş ilk müdahalelerinin Midyat Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Özlem Aral burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aral´ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Salih KESKİN

2023-03-19 16:59:55



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