Batman ve Mardin'deki nevruz kutlamalarında olay; çok sayıda gözaltı var



Aziz ÖNAL-Bayram AYHAN-Salih KESKİN/BATMAN/MARDİN/BİNGÖL,(DHA)BATMAN, Bingöl ve Mardin´de nevruz, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Batman ve Mardin´de çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Batman, Bingöl ve Mardin´de HDP´nin organize ettiği programlarla nevruz kutlaması yapıldı. Mardin´in Kızıltepe ilçe otogarı bitişiğindeki boş alanda gerçekleştirilen nevruz etkinlikleri, saat 10.00'da başladı. Kutlama alanına gelenlerin, polisin yaptığı üst aramasından sonra alana girmelerine izin verildi. Alana gelenler, müzikler eşliğinde halay çekerek nevruzu kutladı. HDP Sözcüsü ve Mardin Milletvekili Ebru Günay´ın da konuşma yaptığı kutlamanın ardından dağılan kalabalık içerisinde bulunan bir grup, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atınca, polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gruptan bazı kişiler polise taşla karşılık verdi. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken atılan taşların isabet ettiği bazı otomobillerin camlarının kırıldığı görüldü.

BATMAN´DA 27 GÖZALTI

Batman´da fuar alanında düzenlenen etkinliğe HDP Batman milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ve Mehmet Rüştü Tiryaki katıldı. Etkinlikte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Nevruz etkinliğinde konuşan HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki partisinin kentte yüzde 62 olan oyunu yüzde 70'lere, 80'lere çıkaracakların söyledi. Programın ardından polise taş ve havai fişek atan gruba müdahale edildi. 27 kişi gözaltına alındı.

Bingöl´deki etkinlik de Hastane Caddesi'ndeki alanda yapıldı. Etkinlikte PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılırken, konuşma yapan HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, depremin acıları sarılmadan sel felaketiyle karşı karşıya kalındığını ifade ederek, "AKP, MHP iktidarının tamamen ranta dayalı politikaları neticesinde dere yatakları, tarım alanları imara açıldı, imara açıldığından dolayı da bir sel felaketinde ve depremde maalesef ki yaşamını yitiren yine yoksul, işsiz, emekçi halkımız oldu. 20 yıldır bu ülkeyi işsiz hale getirdi, ekmeksiz hale getirdi, yoksullaştırdı" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN, Bayram AYHAN, Aziz ;ÖNAL

2023-03-19 18:01:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.