Mardin´de kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

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SALDIRININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mardin´in Kızıltepe ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araçta bulunan kişilere yönelik düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kırmızı ışıkta bekleyen 55 BR 121 plakalı hafif ticari araca, başka bir aracın yaklaştığı, içerisinden çıkan şüphelilerin silahla ateş açarak, tekrar araca binip hızla uzaklaştıkları görülüyor.

Saldırıda hayatını kaybeden Seyfettin Solhan ve Lütfullah Solhan´ın ilçedeki bir kargo şubesinin sahipleri, yaralanan G.K. isimli kadının da şubenin çalışanı olduğu öğrenildi. Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

2023-03-20 20:33:02



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