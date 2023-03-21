Düştüğü derede kaybolan Fatma'yı arama çalışmalarında 6'ncı gün

Salih KESKİN/KIZILTEPE,(MARDİN),(DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde ayağı kayan kuzenine yardım etmek isterken dengesini kaybederek debisi yükselen dereye düşen Fatma Sezer´i (11) arama çalışmaları 6´ncı günde sürüyor.
Kırsal Çatalca Mahallesi'nde 16 Mart'ta saat 13.00 sıralarında Fatma Sezer, çiçek toplamak için gittikleri dere kenarında çamurdan ayağı kayan kuzenine yardım etmek isterken dengesini kaybederek debisi yükselen Cırcıp deresine düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Sezer için ihbarla bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile Diyarbakır, Erzurum ve Ankara´da jandarma su altı arama kurtarma timleri sevk edildi. Ekipler, 6´ncı günde arama çalışmalarına devam ediyor. Sezer'in, yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Suriye'ye sürüklenmiş olabileceği ihtimaline yönelik de çalışmalar sürüyor. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN
2023-03-21 11:39:36
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