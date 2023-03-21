Düştüğü derede kaybolan Fatma'yı arama çalışmalarında 6'ncı gün

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Salih KESKİN/KIZILTEPE,(MARDİN),(DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde ayağı kayan kuzenine yardım etmek isterken dengesini kaybederek debisi yükselen dereye düşen Fatma Sezer´i (11) arama çalışmaları 6´ncı günde sürüyor.

Kırsal Çatalca Mahallesi'nde 16 Mart'ta saat 13.00 sıralarında Fatma Sezer, çiçek toplamak için gittikleri dere kenarında çamurdan ayağı kayan kuzenine yardım etmek isterken dengesini kaybederek debisi yükselen Cırcıp deresine düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Sezer için ihbarla bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile Diyarbakır, Erzurum ve Ankara´da jandarma su altı arama kurtarma timleri sevk edildi. Ekipler, 6´ncı günde arama çalışmalarına devam ediyor. Sezer'in, yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Suriye'ye sürüklenmiş olabileceği ihtimaline yönelik de çalışmalar sürüyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

2023-03-21 11:39:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.