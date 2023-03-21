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Bulduğu 27 bin 500 TL'yi depremzede sahibine teslim etti

DHA

Bulduğu 27 bin 500 TL'yi depremzede sahibine teslim etti


Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN'de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet Fatih Atılmış, bulduğu 27 bin 500 lirayı, depremzede sahibine teslim etti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'dan gelerek Mardin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleşen Yurdagül Mutlu, asansöre binerken içinde para bulunan çantasını düşürdü. Yurtta özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Fatih Atılmış, asansöre bineceği sırada çantayı buldu. Yurt idaresine götürdüğü ve içerisinde 27 bin 500 lira olan çantanın depremzede Yurdagül Mutlu'ya ait olduğu belirlendi. Atılmış, para dolu çantayı tutanakla sahibine teslim etti.
Görevi başındayken asansöre bindiği sırada küçük bir çanta bulduğunu söyleyen Atılmış, "Orada çantada 27 bin 500 lira olduğunu gördük. Parayı sahibi olan depremzedeye teslim ettik" dedi.
Depremzede Yurdagül Mutlu ise kaldıkları yurtta yabancılık çekmediklerini belirterek, "Mardin'de insanlar çok iyi. Bizlere çok iyi bakıyorlar. Burada hiç yabancılık çekmiyoruz. Çantanın elimde olmadığını fark edince çok panikledim ama geri döndüğümde paniklemeye hiç de gerek olmadığını, emin ellerde olduğunu görünce çok sevindim. Herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-03-21 16:56:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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