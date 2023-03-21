Kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıda ölen kardeşler defnedildi



Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlarında uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda ölen Seyfettin (30) ve Lütfullah Solhan (34) kardeşler, toprağa verildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi kavşağında meydana geldi. Seyfettin ve Lütfullah Solhan kardeşler ile G.K. (33) adlı kadının içinde bulunduğu 55 BR 121 plakalı hafif ticari araç kırmızı ışıkta beklerken, yanına bir araç yanaştı. Bu araçtan inen kişiler, uzun namlulu silahlarla Solhan kardeşlere ateş açtı. Saldırıda Seyfettin ve Lütfullah Solhan kardeşler hayatını kaybetti, G.K. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan G.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölen Solhan kardeşlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alınarak kırsal İkikuyu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Seyfettin ile Lütfullah Solhan kardeşlerin Kızıltepe ilçesindeki bir kargo şubesinin sahipleri oldukları, yaralanan G.K.'nin de burada çalıştığı belirtildi.

Polisin kaçan saldırganların yakalanması için çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-03-21 17:49:29



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