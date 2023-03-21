Düştüğü derede kaybolan Fatma'nın cansız bedeni 6 gün sonra bulundu (2)

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CANSIZ BEDENİ 6 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ayağı kayan kuzenine yardım etmek isterken dengesini kaybederek debisi yükselen dereye düşen Fatma Sezer´in (11) cansız bedeni, ekiplerin arama çalışmalarının 6´ncı gününde, düştüğü yere yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Çıplak Mahallesi Çetinkaya mezrasında bulundu. Fatma´nın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. (DHA)Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

2023-03-21 20:04:41



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