Mardin'de kültürel dokuyu bozan 5 katlı binanın yıkımı yapıldı

Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN'de kentin kültürel dokuzunu bozduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen 5 katlı bina, kontrollü olarak yıkıldı.
Kentin tarihi ve kültürel dokusunu bozduğu ve sit alanı içerisinde olduğu belirlenen 240 yapı için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nca yıkım kararı verildi. Binaların bazılarında yıkım işlemleri başladı. Yıkımına bir süre önce başlanan Yeniyol Mahallesi´ndeki 5 katlı 20 daireli binanın yıkımı da tamamlandı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mahmut Demirtaş, yıkım kararı alınan 240 binadan 180´inin yıkımının tamamlandığını belirtti. Vali Demirtaş, yapılan çalışmalarla kentin tarihi siluetinin korunarak, güzel görüntüsüne tekrar kavuşturulacağını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-03-25 16:22:48
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