Mardin'de sağanak etkili oldu



Salih KESKİN/KIZILTEPE,(MARDİN),(DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde sağanak nedeniyle rögarlar taştı, yollarda su birikintileri oluştu.

Kızıltepe ilçesinde öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle birçok mahallede rögarlar taştı, yollar suyla doldu. Şanlıurfa Caddesi'nde sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. 40 yıldır caddede esnaflık yaptığını söyleyen Murat Ataç, "Ne zaman bir yağmur yağsa bu cadde göle dönüyor. Defalarca söyledik ama çözüm bulunmadı. Belediyeler değişti ama bu caddenin kaderi değişmedi. İllaki bir çözümü vardır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

2023-03-27 16:33:25



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