Mardin'de bıçaklı kavga: 1 ölü 

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Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi´nde Halil Çınar (50) ile ismi öğrenilemeyen husumetlisi arasında akşam saatlerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çınar, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halil Çınar, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi´nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çınar´ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Salih KESKİN

2023-03-27 20:52:54



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