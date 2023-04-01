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Mardin'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

DHA

Mardin'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı


Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Dargeçit ilçesine bağlı Temelli Mahallesi´nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile otomobildeki Beytullah Aktaş (17), F.O. (17) ve P.V. (17), yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Beytullah Aktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-04-01 00:50:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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