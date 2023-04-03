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Nusaybin'de horoz dövüştüren 38 kişiye 154 bin lira ceza

DHA

Nusaybin'de horoz dövüştüren 38 kişiye 154 bin lira ceza


Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN, (Mardin),(DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde horoz dövüştürerek bahis oynayan 38 kişiye toplam 154 bin 90 lira para cezası uygulanırken, 5 kişi de gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada bir iş yerinde horoz dövüşü için hazırlanmış pist olduğu ve içeride hayvanların dövüştürülerek  bahis oynandığı bilgisine ulaşıldı. Gerçekleştirilen operasyonda iş yerinde yapılan horoz dövüşüyle bahis oynayan 38 kişiye Kabahatlar Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 154 bin 90 lira idari para cezası uygulandı. İş yerinde horoz dövüşü için kullanılan 11 horoz ile tartımı için kullanılan teraziye el konuldu. İş yeri sahibi ve horoz sahiplerinden oluşan 5 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2023-04-03 16:34:06

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