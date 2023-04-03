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Afet bölgesi ilan edilen Mardin'de 59 yapı ağır hasarlı

DHA

Afet bölgesi ilan edilen Mardin'de 59 yapı ağır hasarlı


Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)AFAD'ın afet bölgesi ilan ettiği Mardin kent merkezi ve 3 ilçesinde 59 yapıda ağır hasar tespit edildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından afet bölgesi ilan edilen 11 ile ek olarak, depremden etkilenen Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman da hasar gören binaların bulunduğu bazı yerleşim yerleri, 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak kabul edildi. Bu illerden Mardin'de ihbarları değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, bugüne kadar kentteki 739 yapıda hasar tespit çalışması yapıldı. Yapılan değerlendirmelerde 190 yapının az hasarlı, 480 yapının hasarsız, 59 yapının ise ağır hasarlı olduğu belirlendi. Ağır hasarlı yapıların 24´ünün Kızıltepe, 6´sının Artuklu, 2´sinin Derik, 27´sinin de merkezde olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Salih KESKİN
2023-04-03 17:58:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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