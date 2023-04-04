Mardin'de sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

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Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.G., B.S. ve S.S.'nin, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi. Şüphelilerden Ş.G. ile B.S. Nusaybin'de, S.S. ise Kızıltepe ilçesinde tespit edilen adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Salih KESKİN

2023-04-04 15:40:35



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