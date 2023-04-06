

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu'nda, hafif ticari aracın TIR'a çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Turgutlu Mahallesi mevkisi Uluslararası İpekyolu´nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 KJ 882 hafif ticari araç, önünde ilerleyen ve sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hafif ticari araçta sıkışan Hamza Tankan´ın (27) yaşamını yitirdiği belirlendi. Tankan´ın cansız bedeni ve araçtaki 3 kişi, sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Tankan'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için morga götürüldü. TIR sürücüsü de ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Ahmet AKKUŞ

2023-04-06 22:41:22



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